Così Giorgia Meloni ha spento l'ultima sigaretta

Le ultime cicche sono state fumate intorno a metà mese, assieme alla premier giapponese Sanae Takaichi. Gli storici dovranno capire se le boccate finali sono avvenute in quel di Tokyo i primi di maggio o nei bilaterali poco prima del vertice globale... Ma al G7 c’è stato anche spazio per una confessione legata alla decisione: ora la premier italiana ha più bisogno di caffè per «svegliarsi». Anche se oggettivamente riesce difficile immaginare la Meloni dormiente...

La cosa più curiosa è però un’altra. Tanti le suggerivano di smettere ma il consiglio decisivo, finale, non rifiutabile deve esserle venuto da Erdogan, anche se diverso tempo fa. Chissà quanto avrà riflettuto su un invito proveniente proprio da un turco, quasi a contraddire la propensione smisurata del suo popolo al fumo. E questo deve averla contagiata: se lo dice lui - riecco l’esempio - posso farlo pure io.

Non si dirà più fuma come un turco, né come la Meloni, ecco. L’uomo forte di Ankara l’aveva prima presa alla larga con un complimento, poi aveva affondato il colpo con la saggezza dell’anziano: «Stai benissimo, ma dovresti smettere di fumare». Sicuramente una bella mossa per la salute con una carica di energia a nicotina zero.

Certo è che la Meloni dovrà evitare gli effetti “negativi” dell’uscita dal fumo, ad esempio il rischio di ingrassare. I professionisti del body shaming non la risparmierebbero, anche se la sua tempra resta tosta. Quando si smette di fumare, è però normale che tante persone prendano qualche chilo (in media 4-5 kg nel primo anno, ma varia tantissimo: c’è chi non ingrassa affatto e chi ne prende di più).

Tra i motivi principali, spicca quella nicotina che accelera un po’ il metabolismo e riduce l’appetito. Privandosene, il corpo brucia leggermente meno calorie e si ha più fame.

E magari si sostituisce la sigaretta con uno snack. Ma non è inevitabile, soprattutto se ci si sta attenti. Suggerisce il salutista: movimento (camminate, sport) e una dieta equilibrata. Molti ex-fumatori confermano che comunque dopo i primi mesi il peso si stabilizza e ci si sente pure più energici.

Della Meloni non ci sono notizie di cambiamenti di peso (è solo un mese che ha smesso, e al G7 sembrava in forma come sempre). In ogni caso, per la salute i benefici di aver smesso superano di gran lunga qualche possibile chilo in più. Poi, l’altro tema è resistere alla tentazione di fumare di nuovo.

GRINTA E IRONIA

La Meloni non ha svelato trucchi segreti (almeno non ancora), ma dal suo atteggiamento al G7 si capisce che sta affrontando la cosa con grinta e ironia, pur ammettendo di aver aumentato la dose di caffè. In questo caso sfidando proprio l’abitudine che vuole la sigaretta dopo il caffè: “Vinco io”, pensa dopo ogni sorso.

Sarà più nervosa? Ben, diciamolo, Giorgia non ha proprio un caratterino facilissimo, quindi non ci dovrebbero registrare cambiamenti... In quel caso basterà indirizzarla verso il campo largo per ridurlo in cenere con uno sguardo... Consiglio finale: ogni tanto anche agli ex fumatori da anni torna la voglia della sigaretta. Basta lasciar passare quella decina di secondi e tutto torna come prima!