Kimi Antonelli, vacanze da sogno: tuffi, racchettoni e super-yacht

Che cosa fa Kimi Antonelli durante la pausa del Mondiale di Formula 1? La risposta è arrivata direttamente dal 19enne bolognese: «Ecco la mia routine mattutina per le vacanze estive», si legge nella didascalia che accompagna un video su Instagram in cui lo si vede alle prese con tuffi in mare aperto, wakeboard, moto d’acqua e partite a racchettoni a bordo di uno yacht. Insomma, Antonelli si sta godendo l’estate com’è giusto che sia: l’inizio di stagione è stato pieno di emozioni ed è importante ricaricare le batterie in vista della ripresa, in programma nel weekend del 21-23 agosto in Olanda.
Kimi Antonelli, smacco a Charles Leclerc: demolito il record sui kart in SardegnaDifficile mettere in pausa la passione per i motori. E così Kimi Antonelli, anche se si trova in "ferie"...
Kimi ha ancora un paio di settimane di relax davanti a sé, dopodiché dovrà tornare a focalizzarsi sul Mondiale: a soli 19 anni ha un’opportunità enorme di laurearsi campione della Formula 1. Al momento il 19enne pilota della Mercedes guida la classifica piloti con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 69 sul compagno di squadra George Russell. Prima della pausa in Ungheria c’è stata la prima vittoria stagionale di Lando Norris, con Antonelli che ha comunque portato a casa un buon podio che gli ha permesso di rafforzare la leadership del Mondiale.