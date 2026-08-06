Kimi Antonelli, vacanze da sogno: tuffi, racchettoni e super-yacht

Che cosa fa Kimi Antonelli durante la pausa del Mondiale di Formula 1? La risposta è arrivata direttamente dal 19enne bolognese: «Ecco la mia routine mattutina per le vacanze estive», si legge nella didascalia che accompagna un video su Instagram in cui lo si vede alle prese con tuffi in mare aperto, wakeboard, moto d’acqua e partite a racchettoni a bordo di uno yacht. Insomma, Antonelli si sta godendo l’estate com’è giusto che sia: l’inizio di stagione è stato pieno di emozioni ed è importante ricaricare le batterie in vista della ripresa, in programma nel weekend del 21-23 agosto in Olanda.