Conte e Schlein dopo il vertice con Meloni: “Le proposte devono farle loro”

“Deve esserci massima collaborazione. Non c’è distinzione tra maggioranza e opposizione. Non possiamo far correre i genitori a prendere i figli a scuola, servono protocolli per gestire tutto questo. Il governo ha strumenti, esperti e soluzioni tecniche per gestire tutto questo”: Giuseppe Conte lo ha detto al termine del vertice convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi dopo gli allarmi bomba dei giorni scorsi sugli aerei e nelle scuole. Detto questo, però, ha subito scaricato l’esecutivo: “Le proposte deve farle il Governo. Ieri il paese si è bloccato per delle mail massicce inviate alle scuole. Non possiamo permettercelo, basta dotarci di un protocollo. Invece dobbiamo affrontare gli attacchi informatici, la guerra ibrida e la cybersicurezza, coordinando le azioni e le autorità competenti per avere una risposta unitaria”.

Distaccata anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che all’uscita da Palazzo, ha dichiarato di aver apprezzato il confronto, precisando però che “deve proseguire nelle sedi competenti che sono il Parlamento e il Copasir. La responsabilità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è del governo. Noi come opposizioni siamo disponibili a collaborare davanti a minacce al Paese e all’allarme sociale”. Tuttavia, ha anche messo subito dei paletti: “No a deleghe in bianco al governo. Decideremo nel Parlamento e nelle sedi opportune. Bisogna rafforzare il coordinamento tra le strutture competenti sulla cybersicurezza e abbiamo proposto di spostare una parte di risorse sulla cybersicurezza”.

Con queste dichiarazioni, sia Conte che Schlein sembrano non aver ascoltato attentamente la presidente del Consiglio che, nel suo appello alle opposizioni, ha sottolineato come l’incontro non sostituisca affatto il dibattito o l’informativa in Parlamento. Al vertice, durato circa due ore, hanno partecipato, oltre ai leader di Pd e M5s, anche Carlo Calenda, Riccardo Magi, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Roberto Vannacci, visti gli impegni all’Europarlamento, ha dato mandato di rappresentare Futuro Nazionale al deputato Edoardo Ziello. Al tavolo anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani.

Immancabili, al termine dell’incontro, le critiche del leader di Alleanza Verdi Sinistra Fratoianni: “Abbiamo chiesto alla premier perché in Irlanda le autorità avevano preventivamente avvertito le scuole, chiedendo di rimanere aperte perché le mail non erano ritenute un pericolo. Abbiamo chiesto protocolli e strumenti, abbiamo chiesto che aumentino finanziamenti alla cybersicurezza. Su questo attendiamo delle proposte dal governo, poi le valuteremo”. Poi la precisazione: “Disponibilità a collaborare, ma non è una delega in bianco”. L’altro leader di Avs Bonelli ha chiesto invece di creare “una centrale unica per la cybersicurezza e i servizi italiani, aumentare le risorse contro gli attacchi hacker. Abbiamo ribadito una preghiera, un invito: una cosa è la difesa dagli attacchi nella cybersicurezza un’altra sono i sistemi d’arma. Gli hacker non vengono fermati con i cannoni”.

In ogni caso, dopo l’incontro con le opposizioni, Palazzo Chigi ha annunciato la definizione di “un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme” nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). “Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici - si legge nella nota -. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.