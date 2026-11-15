Il campo largo in Umbria: mezzo miliardo di tasse

I leader del Campo largo stanno tutto il giorno a cianciare di aiuti a pioggia, patrimoniali e redditi di cittadinanza. A sentirli parlare le casse dello Stato sembrano inesauribili, pronte a risolvere i problemi economici di tutti. Il problema per i cittadini arriva quando questi personaggi passano dalle parole ai fatti. Lo sanno bene in Umbria, regione che dal novembre 2024 è tornata a guida Campo largo. E che ci può dare un assaggio di quel che potrebbe essere l’Italia nel malaugurato caso in cui la sinistra dovesse tornare al governo.Quando Stefania Proietti vince le elezioni contro l’uscente Donatella Tesei, i conti sono sostanzialmente in ordine. Solo la sanità ha un passivo di 34 milioni (su un bilancio che cuba in media oltre i 750 milioni). Ed è qui che il Campo largo decide di intervenire con una manovra da “in alto le mani...”. Come? Alzando le tasse, in particolare l’aliquota di diversi scaglioni dell’Irpef e dello 0,4% per l’Irap.Con una stangata che colpisce soprattutto il ceto medio, lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi.

MANI IN TASCA

I conti in tasca alla giunta umbra li ha fatti Marco Regni, comunicatore politico ed esponente del movimento Civici X, le cui ricerche sono state riprese anche dal Corriere dell’Umbria.Tutto nasce dalla legge di bilancio 2025-2027 che porta nelle casse della Regione, per ogni singolo anno, 52 milioni di euro di extragettito Irpef, cui si devono aggiungere i 14 milioni dell’Irap, per un totale di 66 milioni, che moltiplicati per i tre anni della “manovrona” fanno 184 milioni di tasse in più in soli tre anni.La voracità della giunta umbra, però, non si ferma e nella successiva legge di bilancio, quella del 2026, conferma gli aumenti anche per il 2028. E il conto sale a 250 milioni. E tutto lascia presagire che la pressione fiscale non diminuirà nemmeno per il 2029, arrivando così a extra tasse per 316 milioni. Ma come si arriva al mezzo miliardo? A spiegarlo è ancora Regni, che rivela come nella relazione della giunta regionale sull’assestamento 2026, rivela che il ministero dell’Economia e Finanze, con una nota del 27 novembre 2025 ha rivisto al rialzo il probabile gettito su cui calcolare le tasse. In questo modo le stime che abbiamo appena dato lieviterebbero fino ad arrivare nel quinquennio a una cifra vicina al mezzo milione di euro.L’altra cosa interessante è capire chi pagherà il conto per tutti. E qui torna alla mente il famoso aforisma di Indro Montanelli, che sosteneva come «la sinistra ama talmente i poveri che quando va al governo li aumenta di numero». Sì, perché a pagare l’aumento non saranno quelli che Bonelli e Fratoianni chiamano «i super ricchi», ma il ceto medio. La manovra, infatti, impatta sui redditi sopra i 28mila euro, che in Umbria rappresentano il 29,6% del totale dei contribuenti e il 52,7% del reddito imponibile Irpef regionale. Sono loro, però, che in totale si sobbarcano il 68,4% dell’addizionale. In tutto si tratta di 164mila persone e facendo calcoli prudenziali sul trienni in cui sappiamo che le tasse non diminuiranno, è possibile stimare che i lavoratori dipendenti, che rappresentano il 56% della platea tassata, pagherà circa 82,4 milioni di euro, mentre il contributo dei pensionati sarà pari a 47,7 milioni di euro.FDI INSORGE Se la maggioranza di centrosinistra tassa, la minoranza di centrodestra insorge. Particolarmente battagliero è Marco Squarta, oggi europarlamentare di Fdi, ma dal 2019 al 2024 presidente del Consiglio regionale umbro. Insomma, uno che sa di cosa parla. Lo sfogo dell’esponente meloniano parte dalla visita di venerdì del leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte: «È venuto a Perugia, nella mia Umbria, e ha indicato il campo largo che governa qui come il modello da portare domani al governo italiano. Allora raccontiamo agli italiani che cosa ha fatto qui in Umbria il governo regionale che Conte prende ad esempio. In Umbria governano tutti insieme. Pd, M5S, Avs, Italia Viva e le altre forze del centrosinistra. Un’accozzaglia penosa come non se n’erano mai viste». E ancora: «Ogni giorno sentiamo Conte dire che bisogna alzare gli stipendi, aiutare le famiglie e difendere il loro potere d’acquisto. Poi quando arrivano al governo dell’Umbria, qual è la prima cosa che fanno? Aumentano le tasse: 52 milioni di euro in più ogni anno.Una stangata sul ceto medio, sui pensionati, sui professionisti, sui medici e su migliaia di famiglie. Gente che si ritrova con meno soldi in tasca e un’Umbria ancora più povera. Ecco come governa la sinistra quando tocca a lei - tuona Squarta -. Già solo pensare di mettere l’Italia nelle mani di Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e di tutto il Campo Santo era da pazzi. Adesso sappiamo anche quale esempio vogliono seguire.In Umbria - chiude l’esponente di Fratelli d’Italia - sono partiti alzando le tasse e mettendo in ginocchio il ceto medio. Ed è proprio questo il modello che Conte vuole portare al governo del nostro Paese. Fate voi».E quello dell’Umbria non è un caso isolato...