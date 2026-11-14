Cruciani spiana Grimaldi: “Che c***zo dici”, e il rosso perde la testa

A La Zanzara, il programma radiofondico di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, è stato ospite Marco Grimaldi. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra è stato invitato per parlare anche di Askatasuna, il centro sociale di Torino che in più occasioni ha messo a ferro e fuoco il capoluogo piemontese. Ma gli animi si sono subito accesi.

“Tu sei vicino, diciamo dal punto di vista ideologico, a gruppi che per me sono...”, l’accusa del padrone di casa. “Ma tu sei vicino ai fascisti”, la replica di Grimaldi che si è subito innervosito. “Ma quale vicino ai fascisti? Sei tu che vai a fare le manifestazioni con Askatasuna - ha ribattuto Cruciani -. Io non ci vado”. “Tu hai fatto da scendiletto a Trump”, “Che cazz*** vuol dire. Trump è il presidente degli Stati Uniti. Tu sei accanto ad Askatasuna. Lo hai capito o no?”.

“Ma che cazz*** dici? Ma cosa c’entra?”, “Vai alle manifestazioni con Askatasuna”, “Non sai niente”, “Non sa

i niente... ci vado io alle manifestazioni con Askatasuna? Chi ci va? Mio nonno? Chi ci va? Ci vai tu! Rivendica di essere amico di Askatasuna”. A quel punto Grimaldi è uscito finalmente allo scoperto: “Rivendico che sono andato alla manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna che è stato una follia. Lo è ancora adesso blindare quel centro sociale che dà tante risposte sociali al quartiere”. “Ma che risposte al quartiere? Era giusto chiudere - ha sottolineato Cruciani -. Illegalità!”. “Era una sciocchezza e lo pensano i torinesi. E non ero solo - ha insistito il deputato di Avs -. Ero con 50mila persone. Altro che gruppettari”.