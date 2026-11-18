Fratelli d’Italia si conferma primo partito nazionale e cresce ancora. Su anche Partito Democratico e 5 Stelle. Cala invece Futuro Nazionale. Guardando alle coalizioni, il Centrodestra supera il Campo largo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Lab21, realizzato per Il Riformista.

Nello specifico, tra i partiti della maggioranza, FdI di Giorgia Meloni conquista il 28,1% dei consensi, registrando una crescita dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Seguono Forza Italia, stabile al 6,8%, e Lega, con il 5,6%. Sud Chiama Nord rimane all’1,6% e Noi Moderati allo 0,9%.

Nel Campo largo, il Pd di Elly Schlein sale dello 0,2% e si attesta al 20,3%. In crescita dello 0,1% il M5S con il 13% dei consensi. Alleanza Verdi Sinistra è al 5,8% (+0,1%). Italia Viva al 2,4% (-0,1%). Più Europa all’1,2% (+0,1).

Tra i partiti fuori dalle principali coalizioni, Futuro Nazionale cala dello 0,2% e si attesta al 6,8%, mentre Azione è stabile al 3,1%. Gli altri partiti perdono tre decimi e scendono al 2,2%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra precede il Centrosinistra di un decimo di punto: 44% contro 43,9%.