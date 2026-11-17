Qualche giorno fa, durante un incontro con alcune scuole, Ignazio La Russa ha dichiarato: “È il popolo che, sbagliando, ha voluto il fascismo”. Le sue parole hanno scatenato l’indignazione di buona parte della sinistra: da Magi a Bonelli, dal Pd milanese fino alla storica Michela Ponzani, che, a Otto e Mezzo, ha parlato di “banalizzazione del fascismo”. Ebbene, sarebbe interessante chiedere a tutti questi signori che cosa ne pensino dell’affermazione molto simile, pronunciata qualche anno fa su La7 da Tomaso Montanari.

Sì, perché uno dei grandi intellettuali della sinistra odierna, lo stesso che accusa continuamente l’attuale governo di essere fascista, nel 2017 dichiarava: “Benito Mussolini è stato eletto democraticamente”. A correggerlo fu, pensate un po’, Claudio Borghi: “Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ha fatto la marcia su Roma”. “Il professor Montanari può ripassare al prossimo appello”, lo sbeffeggiò invece Andrea Romano.

Ecco, invece che pensare a La Russa - che tra l’altro ha chiarito la propria posizione, spiegando che la sua non voleva essere una legittimazione del regime bensì “un breve inciso volto semplicemente a ribadire che, allora come ora, è soltanto la storia a poter dare un giudizio definitivo” - la sinistra farebbe bene a guardarsi allo specchio. Forse non se n’è accorta ma il nemico ce l’ha in casa.