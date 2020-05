Pier Luigi Bersani a DiMartedì, Paolo Mieli lo inchioda: "Quando arriverà il Mes, come farete a governare con questo scollamento?"

12 maggio 2020 a

Incalzato da Paolo Mieli, Pier Luigi Bersani balbetta, tentenna, va in tilt. A DiMartedì basta una domanda dell'ex direttore del Corriere della Sera per far emergere il travaglio di un governo tenuto insieme solo dalla pandemia di coronavirus e dalla impossibilità di aprire una crisi di governo nel corso di una emergenza sanitaria, sociale ed economica senza precedentinella storia repubblicana.

"C'è una domanda a cui lei non mi ha risposto - esordisce Mieli -. Quando arriverà il Mes, dovrete fare una messa in scena di settimane perché il Movimento 5 stelle non lo vuole. Io glielo chiedo: ma le pare che si possa governare con uno scollamento così?".

