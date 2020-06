Stefano Zecchi contro Stefano Feltri a Stasera Italia: "Lei si crede tanto intelligente ma dice fesserie"

19 giugno 2020 a

Nervi tesi a Stasera Italia, con il solitamente pacato Stefano Zecchi che travolge Stefano Feltri. Il direttore in pectore di Domani, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, definisce "chiacchiere da bar" quelle di chi parla di attività che non riapriranno a settembre e il professore esplode: "Io posso capire che lei si senta molto intelligente ma inizi a rispettare gli altri e forse così capisce qualche cosa di più".



Zecchi non usa mezze misure: "Vada per strada, faccia il giornalista, vada a vedere cosa accade nelle case, nei negozi, quanti sono chiusi e poi mi racconterà se sono discorsi da bar. Vada nei bar, caro Feltri, e impari a riconoscere la verità tra la gente. Lei tra la gente non ci va, lei fa tanti slogan e in realtà dice fesserie". Al povero direttore, ex Fatto quotidiano, non resta che scuotere la testa e masticare amaro.

