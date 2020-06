Antonio Maria Rinaldi contro il figlio di Vincenzo De Luca: "Miglior alleato del centrodestra in Campania"

25 giugno 2020 a

a

a

Non c'è soltanto Vincenzo De Luca, già. C'è anche il figlio, Piero De Luca, membro del 2013 dell'assemblea nazionale del Pd e dall'agosto 2017 della segreteria regionale campana del Partito democratico. Fedelissimo, va da sé, del padre, dal governatore della Campania ha preso usi e costumi. E così, come detto, non c'è solo papà Vincenzo, che negli ultimi giorni è impegnatissimo ad insultare Matteo Salvini in ogni modo possibile. Piero era ospite in collegamento con Mattino 5 oggi, giovedì 25 giugno. Ospitata intercettata dall'europarlamenare del Carroccio, Antonio Maria Rinaldi, il quale ha rilanciato su Twitter uno screenshot di Piero De Luca in tv, condito dal seguente commento: "De Luca junior quando appare in tv è il miglior supporter per il centrodestra nelle prossime regionali in Campania". Colpito e affondato.

"Ma quale lanciafiamme?". Salvini sotterra De Luca: immigrati, lo scandalo del governatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.