In Onda, David Parenzo sfotte e Gianluigi Paragone Replica: "Partito monarchico?", il conduttore muto

Volano stracci a In Onda tra David Parenzo e Gianluigi Paragone. La puntata è quella trasmessa su La7 giovedì 23 luglio. Il conduttore, ovviamente, si schiera in difesa dell'Europa, di cui è una sorta di portavoce non ufficiale. E quindi dileggia l'ex M5s per la fondazione del partito anti-europeista Italexit. E riferendosi all'intesa sul Recovery Fund, per Parenzo una sorta di successo interplanetario, quest'ultimo afferma baldanzoso: "È stato come fondare il partito monarchico il giorno in cui il re è scappato". Il riferimento ovviamente è alla fondazione di Italexit. Paragone ovviamente non si nasconde e replica: "L'Europa non ha dato risposte. Con i soldi dell'Europa lo Stato pagherà i debiti della pubblica amministrazione?", chiede a bruciapelo. E Parenzo muto...

