Gianluigi Paragone, il senatore scettico sull'accordo tra Italia e Ue sul Recovery Fund

Gianluigi Paragone, ospite a Stasera Italia su Retequattro condotto da Veronica Gentili, ha detto la sua sull'accordo chiuso in Europa dall'Italia sul Recovery Fund. Secondo il Senatore questo accordo cela una trappola come "un cavallo di Troia mortale".

Paragone, da sempre contrario ad accordi con la Ue e fautore dell'Italexit, spiega i rischi che corrono gli italiani: "é una trappola mortale. Fra poco la gente dirà perché con tutti i soldi che avete detto che arrivavano, non arrivano?". Paragone infine cita Laocoonte il personaggio mitologico dell'Eneide con la frase Timeo Danaos et dona ferentes ("Temo i greci anche quando/se portano doni"). Poi spiega che per cancellare i prestiti bisogna, "monetizzare il debito, cancellalo. Si fa così". conclude Paragone.

