In Onda, Paragone ridicolizza Parenzo a casa sua: "Oh ma sei contento? Stappa la bottiglia", bordata sull'Europa

Scontro continuo a In Onda tra Gianluigi Paragone e David Parenzo, nella puntata trasmessa su La7 giovedì 23 luglio. Si parlava dell'accordo sul Recovery Fund, difeso a spada tratta dal conduttore e criticato dall'ex grillino, il quale ricorda: "I soldi dell'Europa dovranno essere destinati al salvataggio delle banche. Da qui a dicembre in molti non riusciranno a stare più dietro a mutui e rate". Paragone poi sottolinea di essere stato recentemente nel Regno Unito, dove le persone si sono viste subito accreditare soldi sui conti bancari nel bel mezzo dell'emergenza-coronavirus. Parenzo ribatte affermando che anche in Germania è accaduto. E Paragone: "Ti voglio informare che si chiama euro, ma è un Marco svalutato. È chiaro che la Germania abbia tutti i vantaggi". Ma non è finita. Parenzo dunque parla di "momento peculiare" per fondare il partito Italexit, partito euroscettico, nuova creatura politica di Paragone. E lui lo bastona: "Oh, ma stappa le bottiglie di spumante. Sei contento?". E lo scontro continua.

