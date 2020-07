Antonio Maria Rinaldi contro Claudia Fusani sul Mes: "Pappagallo, ripete di prenderlo ma non sa cosa sia"

25 luglio 2020 a

a

a

Il video a cui risponde Antonio Maria Rinaldi risale a qualche giorno fa: eravamo a Coffee Break e Guido Crosetto si mostrava come non si è quasi mai visto. Furibondo, letteralmente furibondo con Claudia Fusani, alla quale contestava le posizioni sul Mes, il fondo Salva-Stati. E dopo aver sbroccato, il fondatore di Fratelli d'Italia ha twittato le sue scuse al conduttore della trasmissione de La7: "Mi scuso, Andrea Pancani, non è mia abitudine alzare la voce, ma questa mattina non sono riuscito a trattenermi". E a questo video, come detto, risponde Rinaldi. Il quale spiega che a suo giudizio le scuse sono superflue: "La Fusani neanche sa cosa sia il Mes... ma ripete a pappagallo che bisogna prenderlo!", spara ad alzo zero l'europarlamentare leghista, che con la Fusani ha da tempo un conto aperto.

"Capite perché si chiamano pugnette?". La foto di Conte e il commento (estremo) di Rinaldi: premier umiliato | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.