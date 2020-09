Alessandra Moretti contro Massimo De Manzoni a L'aria che tira: "Maleducato", "Non ci arriva...". Merlino interrompe la diretta

24 settembre 2020 a

a

a

Nervi tesi a L'aria che tira tra Alessandra Moretti del Pd e Massimo De Manzoni. "Dipinge l'Europa come brutta e cattiva. Fammi parlare", aggredisce piccata l' europarlamentare veneta dei dem. De Manzoni la guarda stranito e sorride:"Io ho parlato del Recovery Fund, non mi metta in bocca cose che non ho detto. Non ci arriva mai...". "Siccome lei continua a parlarmi sopra dimostrando la sua maleducazione...".

"Guarda Berlusconi...". La Moretti invoca il Cav e la Santanchè reagisce così: prima le ride in faccia, poi... Esplode il centrodestra in diretta?

"Maleducata sarà lei!", replica il direttore de La Verità. In evidente imbarazzo, Myrta Merlino è costretta a intervenire per placare gli animi e invitando Moretti e De Manzoni alla tregua. Ultima parola al direttore: "Non ha contestato una parola che ho detto sul Recovery Fund, non ha contestato una cosa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.