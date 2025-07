Elly Schlein, fuga dalle domande: "Sfiducia? Devo andare, perdo l'aereo"

Messa alle strette, Elly Schlein scappa. Succede a L'Aria Che Tira. Intercettata dall'inviato del programma di La7, la leader del Partito democratico segue la narrazione della sinistra e attacca Carlo Nordio, ma anche il presidente del Consiglio, sul caso Almasri: "Giorgia Meloni dovrebbe preoccuparsi della dignità del governo anziché difendere i suoi".

Dando una sua versione della vicenda, la dem prosegue: "Il governo italiano ha liberato consapevolmente Almasri, è questa la menzogna che è emersa in questi giorni e su cui Nordio deve rispondere all'Italia, ancor prima che alle opposizioni. L'hanno riportato in Libia dove può continuare a torturare". Da qui l'appello al ministro della Giustizia: "Non resti un minuto di più! Un suo passo indietro dovrebbe chiederlo Meloni. Almasri è un torturatore accusato di stupro anche di bambini, la cosa è gravissima: in questi stessi giorni la Libia ha chiesto ad Almasri di comparire, e invece l'Italia ha permesso che un criminale di questo tipo fosse liberato e rimandato in casa. Non può rimanere un minuto di più un ministro che ha mentito al Parlamento, e quindi ha mentito al Paese, e la prima a chiedere le sue dimissioni nell'interesse della dignità di queste istituzioni dovrebbe essere proprio la presidente del Consiglio Meloni".