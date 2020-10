Cateno De Luca a Non è l'arena, urla e travolge il sindacalista Fucile: "Dovete vergognarvi, queste sono porcherie"

05 ottobre 2020 a

a

a

"Dovete vergognarvi". Il sindaco di Messina"impazzisce" in diretta a. Da Massimo Giletti si parla di sprechi di denaro pubblico, anche durante il lockdown, e il primo cittadino siciliano se la prende con ilsul tema dei furbetti dello. "Io devo pagare le ferie a questa gente, coperta da voi - alza la voce De Luca -. Vi dovreste vergognare solo per questo, continuare a difendere. Dovete avere rispetto per il. Qui ora si comincia a lavorare e le organizzazioni sindacali non tengono in ostaggio né i dirigenti né il sindaco". "Durante il lockdown - rivendica il primo cittadino - non ho fatto l'errore fatto a Roma di pagare anche i, noi non facciamo esposizioni, noi agiamo". Il sindacalista, letteralmente travolto, ascolta in silenzio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.