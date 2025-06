Chiara Poggi, Giletti e gli sms segreti: "L'ipotesi di una relazione segreta"

L’incertezza, i dubbi e le persone che sono state coinvolte, per la prima volta o per l’ennesima, hanno fatto sì che il caso di Garlasco sia diventato una macabra soap opera in cui le trame più imprevedibili vengono portate alla luce. E, purtroppo, prima che gli inquirenti possano tracciare una linea, per capire se questo processo debba essere revisionato oppure no. E la cosa più grave è che adesso è la vittima a finire nel mirino dei media, con nuovi dettagli che escono fuori e non fanno certo riposare in pace né Chiara Poggi, uccisa la mattina del 13 agosto 2007, né i suoi genitori.

Durante Lo Stato Delle Cose, programma di informazione e approfondimento di Rai 3 condotto da Massimo Giletti sono stati mostrati alcuni documenti, tra cui una mail inviata poco più di un mese prima da Chiara all’amica Cristina Tosi che fa scattare il dubbio su una possibile seconda relazione avuta dalla 26enne oltre a quella ufficiale con Alberto Stasi. In questa mail c’è uno scambio tra le due ragazze, Chiara chiede a Cristina: “Domenica Alberto parte per Londra e io lo raggiungo tra 15 giorni per 3 o 4 giorni… piuttosto i tuoi intrallazzi? Sei andata a convivere?”.

La ragazza le risponde: “I miei intrallazzi esistono ancora a livello… intellettuale… ma ormai deciso, vado a convivere…”. Poi, però, anche Cristina chiede: “Lo raggiungi in quel di Londra… sempre sotto controllo lo tieni… E i tuoi invece di intrallazzi?”. E la Poggi risponde così: “Per quanto mi riguarda i miei intrallazzi stanno vivendo un periodo di stasi, il mio piccione al telefono dà sempre soddisfazioni mentre l'altro ultimamente non ci vado troppo d'accordo (colpa mia che me la prendo per niente, colpa sua che secondo me é un po' cambiato)”.