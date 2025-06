Sigfrido Ranucci, Giletti e Sottile spengono la polemica: "Ma quale censura?"

Sigfrido Ranucci si lamenta del taglio di Report? Viene smentito a tempo record dai suoi stessi colleghi in Rai. "Anche il mio programma è stato tagliato, faremo delle puntate in meno anche noi, e quindi non è solo un programma. Secondo me l’errore che si fa in questi casi è personalizzare la questione. È un problema che riguarda tutti i programmi dell’approfondimento, quindi me, Report, Giletti, Presa Diretta", ha spiegato Salvo Sottile, poco dopo la presentazione dei palinsesti tv.

"Siamo tanti i programmi toccati da questo intervento della Rai - ha proseguito Salvo Sottile - e ovviamente il dispiacere è per tutti quelli che lavorano con noi, per i colleghi giornalisti che sono nei programmi. Però, nel momento in cui è un provvedimento che la Rai ci chiede, è un sacrificio che la Rai ci chiede perché nella finanziaria devono risparmiare 25 milioni di euro, noi possiamo fare poco".