Otto e mezzo, Luca Richeldi contro Sofia Ventura: "Fai un giro in ospedale", "Propaganda". Gruber costretta a bloccarli

09 ottobre 2020 a

a

a

Anche a Otto e mezzo va in scena una rissa tra esperti e "politici". In collegamento con Lilli Gruber ci sono Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma e la politologa Sofia Ventura. "Le suggerirei di andare domattina in ospedale e chiedere al primo medico che incontra se secondo lui siamo in emergenza o no", la provoca Richeldi.

"Salvini ha fatto esplodere un focolaio". Delirio sinistro della Gruber, Sallusti sbotta: volano stracci

"Scusi, ma lei sta facendo propaganda, il fatto che sia una situazione difficile non vuole dire che sia una emergenza", risponde la professoressa. La situazione degenera rapidamente, tanto da obbligare la Gruber a placare la Ventura: "Questa è un'argomentazione inaccettabile!", s'infuria la politologa bolognese, accusata da Richeldi di avallare la sottovalutazione del rischio contagio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.