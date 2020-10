Stefano Bonaccini e Antonello Caporale, rissa a L'aria che tira: "Non sai di cosa parli", "Affronti la pandemia così?"

15 ottobre 2020 a

Giornata di risse a L'aria che tira di Myrta Merlino. L'ultimo scontro in onda su La7 è quello tra Stefano Bonaccini, governatore Pd dell'Emilia Romagna, e Antonello Caporale, firma del Fatto Quotidiano. Ad aprire le danze, parlando di coronavirus, è il secondo, che invoca maggiori poteri a Roma, insomma una sorta di sanità "centralizzata". "Non si può fronteggiare una pandemia con venti sistemi regionali sanitari diversi, bisognerebbe centralizzare l'organizzazione e la gestione", attacca Caporale. E Bonaccini scatta: "Lei sta intendendo che la gestione della sanità dell'Emilia Romagna la devono decidere da Roma? Lei non sa di cosa sta parlando", tagli corto. Difficile, anzi difficilissimo, dar torto al governatore democratico...

