Ignazio La Russa contro Furfaro del Pd a L'aria che tira: "Se parlo di virus non faccio propaganda", cosa compare alle sue spalle

Game, set, match. Un colpo da ko tecnico, quello assestato da Ignazio La Russa a Marco Fufaro del Pd. Il teatro dello scontro è L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, la puntata è quella di mercoledì 21 ottobre. Si collega Furfaro e alle sue spalle ecco campeggiare diversi manifesti del Pd. Il tema della discussione è ovviamente il coronavirus. E La Russa mostra di non gradire la propaganda mentre si parla di Covid. Dunque, il deputato di Fratelli d'Italia azzanna: "Cominciamo con le piccole cose, quando mi collego e parlo di sanità non metto il manifesto del partito per fare propaganda", picchia durissimo. E ancora, La Russa aggiunge: "Non ce l'ho con Furfaro, è un'abitudine. Non è una polemica, è un esempio". Il piddino, da par suo, risponde così: "Io non ho la stanza al Senato, che devo fa'?". Cala il sipario.

