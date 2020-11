Alessandra Moretti e Vissani, rissa in diretta a Non è l'Arena: "Dove sono i soldi? C'è la gente che si uccide"

02 novembre 2020 a

"Dove sono quei soldi? C'è la gente che si uccide". Alessandra Moretti parla a Non è l'Arena in collegamento con Massimo Giletti e in studio Gianfranco Vissani esplode. "L'Europa sta assumendo decisioni uniformi - si difende l'europarlamentare del Pd -. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha detto una cosa importante: dovranno esserci ristori proporzionati agli ulteriori sacrifici richiesti a determinate categorie. Non a caso questo governo ha investito oltre 170 miliardi".

La Moretti non riesce nemmeno a finire la frase. E mentre Daniela Santanchè scuote vistosamente il capo, Vissani travolge la dem: "Niente, non avete messo niente, ma dove sono?". Replica stizzita dell'europarlamentare: "O lei lascia parlare i suoi interlocutori o la trasmissione se la fa da solo, non può avere questa arroganza". "Ah io sarei arrogante?", chiosa Vissani.

