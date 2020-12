Dritto e Rovescio, Daniela Santanchè massacra Librandi: "Delira sull'immigrazione, fermate questo personaggio inquietante"

13 dicembre 2020 a

Un delirio che non è passato inosservato, quello di Gianfranco Librandi, il deputato di Italia Viva ospite a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. In quel contesto, scagliandosi contro Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, affermava che i suoi figli "andranno a pulire i cessi degli immigrati in Africa". Un volgare delirio, insomma. Un volgare delirio ripreso, rilanciato e stigmatizzato anche da Daniela Santanchè, esponente di spicco di FdI, che su Twitter punta il dito: "Sentite i deliri di Librandi in diretta tv che svelano l'inquietante visione della sinistra riguardo l'immigrazione. Dobbiamo fermarli!", conclude la pitonessa con una sorta di appello.

