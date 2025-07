FdI, Donzelli spiana la sinistra: "Invidiosi o incapaci, perché tacciono"

"La Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina è stato l'ennesimo successo internazionale dell'Italia e diplomatico di Giorgia Meloni, che si conferma una grande statista, utilissima per tenere unita l'Europa con il resto dell'Occidente": il responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, lo ha detto a margine della convention Ecr a Napoli. Poi ha fatto notare come solo una parte politica non abbia riconosciuto questo merito: "Stanno in silenzio solo quelli di sinistra, un po' perché invidiosi, un po' perché incapaci, non lo sappiamo, ma non riescono ad accettare il grande successo dell'Italia, grazie a Giorgia Meloni".

Donzelli, poi, ha suggerito all'Unione europea di dare ascolto alla presidente del Consiglio sul tema migranti: "L'immigrazione è parte di un tema più profondo che è Africa, credo che l'Ue debba ascoltare Giorgia Meloni e pre-occuparsi dell'Africa, perché altrimenti sarà l'Africa ad occuparsi di noi. L'Africa è un bacino incredibile di materie prime, come gas e petrolio, oggi diventano fondamentali le terre rare per le nuove tecnologie. Grandi risorse, grandi possibilità ma al tempo stesso una grande crescita della popolazione".