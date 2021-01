Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie contro Friedman: "Trump squilibrato? Io ho ascoltato con pazienza, ma..."

07 gennaio 2021 a

"Squilibrato e pericoloso". A Stasera Italia su Rete 4 Alan Friedman si augura che Donald Trump venga "consegnato alla giustizia", perché "non rispetta la democrazia" e "interrompe la certificazione della vittoria di Biden con la violenza dei suoi squadristi, noi americani non abbiamo mai vissuto questa esperienza".

In collegamento c'è anche Maria Giovanna Maglie, la più famosa "trumpiana" d'Italia, che risponde pan per focaccia durante la diretta: "Ho ascoltato con grande pazienza i discorsi di indignazione che avete fatto. Vorrei neanche tanto sommessamente, perché me ne frego dell'ansia di consenso, ricordare che questo è accaduto perché le elezioni americane sono state accompagnate da una grande ombra di sospetto sui voti postali". Dopo la trasmissione, la giornalista si sfoga coi suoi followers sui social: "A Stasera Italia una vera serataccia. Non ce l'ho col conduttore (Barbara Palombelli, ndr), è complicato in certe situazioni, ma il conformismo è stato disgustoso, e se permettete, io non posso rispondere a uno come Alan Friedman. L'America è una grande nazione, si rialzerà".

