Daniela Santanchè a L'aria che tira, prima gli ride in faccia e poi asfalta David Parenzo: godetevi il massacro

Daniele Santanchè contro David Parenzo. Succede a L'Aria Che Tira dove il giornalista inizia la sua invettiva contro la senatrice di Fratelli d'Italia: "Sorrido perché la mia amica e ottima Santanchè cita sempre l'articolo 1 della Costituzione ma in realtà ce ne sono 139". E ancora il conduttore in collegamento con il salotto di Myrta Merlino su La7: "Che le piaccia o meno, il nostro sistema oggi è proporzionale, le maggioranze nascono e muoiono in Parlamento. Bisognerebbe capire qual è il sistema migliore per governare questo Paese. Grazie all'Europa e meno male che la Santanchè non è al governo, altrimenti saremmo fuori dall'Euro e dall'Europa".

"Inno fascista? Vergogna, ignoranti": Santanchè umilia "Repubblica", la menzogna contro FdI

Frasi pronunciate mentre la Santanchè, visibilmente scocciata, tra un sorriso e un altro sbuffa. "Guarda - interviene poi la diretta interessata - che io appartengo a un partito in cui Giorgia Meloni è presidente della terza famiglia d'Europa". Colpito e affondato. Parenzo non sa più come replicare e tenta di arrampicarsi sugli specchi: "Se ci fossi tu saremmo fuori dall'Europa". Ed ecco che la Santanchè lo zittisce, una volta per tutte: "Piantatela con questa roba!".

