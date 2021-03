Non è l'arena, Sandra Amurri contro Luca Telese: "Non te lo permetto". La clamorosa insinuazione privata su Scanzi

29 marzo 2021 a

Il caso Andrea Scanzi fa litigare Luca Telese e Sandra Amurri. In studio da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 si discute ancora del caso del giornalista del Fatto quotidiano, vaccinato con AstraZeneca ad Arezzo in maniera forse poco trasparente. Il diretto interessato si era definito "caregiver" dei genitori, ma una serie di precisazioni e contraddizioni hanno messo in dubbio questa versione, facendo passare Scanzi per "furbetto" sui social.

"Lei è stata collega di Scanzi fino a poco tempo fa, io quando sono entrato lui ne è uscito, non so se hanno dei conti da regolare...", spiega Telese riguardo alla Amurri, sospettando che le sue critiche a Scanzi, con cui la giornalista giudiziaria ha lavorato al Fatto quotidiano, siano dettate esclusivamente da risentimenti personali e questioni private. "No Luca che c'entra? Non te lo permetto", ribatte lei. "Stiamo discutendo se Scanzi è buono o cattivo o se è legittimo che abbia fatto il vaccino? Se insulta le vecchiette e parla male sui social, sono affari suoi", prosegue Telese, concentrandosi poi sulla questione dei genitori di Scanzi. "Dobbiamo rispondere a questo, non se Scanzi dice 'sciacqua le p***e" a qualcuno".

La Amurri riprende la parola e sbotta: "Hai dimostrato che quando non riuscite a demolire il ragionamento, demolite il ragionatore. Tu dire a me che non posso esprimere la mia opinione perché Scanzi è stato un collega, non vuol dire nulla. Scanzi ha sdoganato una violenza sui social che è inammissibile".

