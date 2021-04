Stasera Italia, la meloniana Elisabetta Gardini travolge Speranza: "Incompetenti, state massacrando il Paese"

21 aprile 2021 a

"Siete degli incompetenti". Elisabetta Gardini, ex eurodeputata di Forza Italia oggi passata con Giorgia Meloni in Fratelli d'Italia, è un fiume in piena. In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, l'ex attrice e amatissima conduttrice di Unomattina e Fantastico parla della difficile situazione nel "suo" Veneto e in particolare nella provincia di Padova, relativamente ad aperture e turismo.

Pesa l'incognita del coronavirus, ma ancora di più il senso di incertezza determinato dal governo centrale, che da un anno blocca l'Italia condannando gli imprenditori dell'accoglienza a letali "stop & go". La situazione è di fatto insostenibile anche per realtà "fortunate" come Abano Terme, che in virtù delle strutture sanitarie hanno potuto continuare a lavorare. Ma per chi vive di turismo e arrivi dall'estero, di fatto si tratta di aperture-suicidio. E il can can sulle cervellotiche misure per permettere gli spostamenti tra regioni e oltre-confine non hanno aiutato di certo.

"La più importante agenzia di viaggi tedesca, che lavora con Abano, Montegrotto e anche con Ischia, ha sospeso tutte le prenotazioni per luglio", tuona la Gardini. Non ce l'ha con gli altri ospiti, il virologo Fabrizio Pregliasco e l'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma con il governo ovviamente. "State massacrando il Paese, siete una massa di in-com-pe-ten-ti! E ancora abbiamo Speranza che sta lì dopo che abbiamo visto cos'ha combinato con il report dell'Organizzazione mondiale della Sanità ". Pregliasco e Pera non possono che ascoltare in silenzio la rabbia della Gardini, la stessa rabbia di molti italiani.

