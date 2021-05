Dritto e rovescio, Claudia Fusani: "Turismo, c'è un rimbalzo". Del Debbio e Cruciani sconvolti: massacro in diretta

07 maggio 2021 a

a

a

"Il turismo si sta riprendendo, i dati che ci danno questo ci dicono". Claudia Fusani, giornalista di Tiscali, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4 professa ottimismo, "nonostante un fattore psicologico diverso. L'anno scorso di questi tempi eravamo felici perché la Sardegna era piena e la gente faceva festa, poi è successo in tutto il mondo quello che sappiamo. La gente ha più timore, ma il turismo si sta riprendendo". "Ah, si sta riprendendo?", la guarda sconcertato Giuseppe Cruciani. "Questo è quello che contestano", obietta Del Debbio riferendo la posizione delle Associazioni di categoria, che da settimane chiedono al governo maggiore chiarezza su riaperture, coprifuoco e limitazioni". "Ma le prenotazioni sono tutte piene - continua la Fusani -, certo non nelle città d'arte purtroppo ma per esempio nelle località di mare".

Pedullà, il clamoroso gesto dell'ombrello davanti a Del Debbio. "Epurato da Mediaset", finisce in disgrazia

Cruciani la pensa in maniera diametralmente opposta. "La comunicazione e l'immagine che si dà all'esterno per i turisti è fondamentale. Dicono che gli americani non vedono l'ora di venire in Italia, ma c'è troppa incertezza su orari, coprifuoco e discoteche. E così vanno in Grecia e Spagna. E questo non perché sono cattivi, o perché quei paesi sono più pazzi di noi o vogliono far esplodere i contagi, ma evidentemente perché sono più pronti di noi".



E da Abano Terme, uno dei centri turistico-sanitari più importanti del Veneto (la prima Regione d'Italia per visite turistiche), alcuni rappresentanti del settore bombardano la Fusani: "Qua si parla di tesoretto, di rimbalzo? È ora di smetterla". "Caro signore - replica piccata la Fusani -, lei ha inteso male quello che ho detto e ora mi deve fare rispondere. Io ho detto che durante l'estate c'è stata una ripresa superiore alle previsioni di maggio 2020 e quest'anno ci sarà un rimbalzo. Non mi metta in bocca cose che non ho detto, vi dovete sistemare le orecchie".

"Hanno il coraggio di dirlo?". Cruciani a valanga contro i deliri-Covid di Draghi, Claudia Fusani travolta: occhio alla faccia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.