Inter-Psg, panico a Parigi: come si prepara Sommer

Per migliorare la reattività durante le partite, Yann Sommer si allenata ad Appiano Gentile spesso con racchetta e palline da tennis sottobraccio. Questo è l'allenamento ideato dal preparatore dei portieri Gianluca Spinelli: parare le piccole palline gialle che vengono usate durante le partite di tennis e che raggiungono velocità esorbitanti se colpite con la giusta forza. Così lo svizzero può allenare i suoi riflessi, in un esercizio simile a quello che Spinelli ha usato ai tempi del Psg per allenare Gianluigi Donnarumma. Con il portiere campano, Spinelli ha creato un legame duraturo nel tempo, così come sta facendo con Sommer

Proprio i due portieri si giocheranno la finale di Champions il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Donnarumma da una parte e Sommer dall’altra, per un Psg-Inter che promette spettacolo. E con entrambi i portieri in fortissima: Gigio è stato autore di due capolavori al Parco dei Principi contro l’Arsenal, Yann invece è stato superlativo in un contropiede del Barcellona, parando in tuffo un tiro che era quasi gol, e nel tiro a giro del sorprendente Lamine Yamal, messo in angolo quando in realtà il tiro sembrava finire alla sinistra della porta.