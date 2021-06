Roberto Speranza umiliato da Andrea Delmastro: "La sola cosa che i suoi neuroni concepiscono", fucilata senza precedenti

22 giugno 2021 a

Picchia durissimo, Andrea Delmastro, esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Picchia durissimo direttamente dagli studi di Omnibus, il programma condotto da Alessandra Sardoni e Gaia Tortora su La7, la puntata è quella di oggi, martedì 22 giugno. Il deputato di FdI si spende su coronavirus, pandemia e l'obbligo, archiviato, di indossare le mascherine all'aperto.

Nel mirino di Delmastro ci finisce subito Roberto Speranza, il contestatissimo ministro della Salut: "Io sono estensore prima di un emendamento poi di un ordine del giorno nell’ultimo provvedimento di esame alla camera. In questi, io dicevo di approfittare di questa estate per studiare protocolli di sicurezza per la non sperata ipotesi che le varianti delta e lambda che si rincorrono dovessero ripresentarsi ad autunno", premette. E ancora: "Vogliamo studiare dei protocolli di sicurezza con le categorie e anche con il famigerato CTS per garantire agli italiani che non si ragionerà più per codici 'Ateco' con cui si chiude per decreto le imprese ma si ragiona per protocolli di sicurezza per tenerle aperte?".

L'emendamento era stato rifiutato dalla Camera ma riproposto, come spiegato dallo stesso Delmastro, come ordine del giorno: "Questo è di due settimane fa, poi un ordine del giorno entrambi respinti. Noi dell’opposizione stiamo dicendo al governo di fare i compiti durante l’estate prometti agli italiani che studierai dei protocolli di sicurezza per evitare le chiusure. Ma la risposta è no", riprende il meloniano. Dunque l'attacco fa un salto di qualita: "Questo ci da la dimensione di un governo che politicamente e culturalmente ha in testa che se la pandemia dovesse riprendere, la prima risposta saranno le chiusure! Non si muore solo di Covid ma anche di fame. È una questione da affrontare a 360 gradi", insiste Delmastro.

Infine, quando gli chiedono se ritenga questo governo essere in continuità con il precedente, ecco che Delmastro replica: "Beh, l’ha visto lei Roberto Speranza no? È lì. L'uomo i cui neuroni concepiscono solo chiusure come strategia per affrontare la pandemia. Per me non c’è stata la necessaria discontinuità e ne sono estremamente convinto per questo sono coerentemente all’opposizione", conclude picchiando durissimo mister Fratelli d'Italia.

