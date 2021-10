L'aria che tira, Francesca Donato e Alessia Morani: rissa clamorosa. "Ma esci dall'Italia", poi le ride in faccia

13 ottobre 2021 a

Scontro in diretta a L’aria che tira - la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino - dove Francesca Donato è stata "infilzata" sul vaccino da Alessia Morani. La quale però in risposta ha ricevuto solo risate di scherno e polemiche, come se fosse le quella che dice pericolose bugie su un tema così delicato per la vita di tutti gli italiani.

“Io sono vaccinata con Pfizer - ha esordito la deputata del Pd - e spero di avere la terza dose a novembre. Grazie ai vaccini abbiamo svuotato le terapie intensive e i reparti degli ospedali, abbiamo ripreso tutti le nostre libertà e l’Italia è in ripresa economica esplosiva. Inoltre abbiamo neutralizzato la variante Delta che sta affliggendo invece tanti paesi che non hanno fatto una campagna vaccinale forte come la nostra”. Nonostante le risatine in sottofondo dell’europarlamentare no-vax/no-green pass cacciata dalla Lega, la Morani ha continuato: “Vorrei dire a persone come la Donato di smetterla e di fare un servizio alla propria nazione, aiutandoci nella campagna vaccinale”.

La risposta dell’ex leghista non si è fatta attendere: “Esca dall’Italia, vada in Europa e scoprirà che il green pass non esiste e che sono tutti vivi e vegeti”. “Sono dati di fatto - ha controreplicato la Morani - non mi sto inventando nulla. Per cui vorrei che chi rappresenta le istituzioni facesse una campagna di informazioni corretta”.

