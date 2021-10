Green pass, a L'Aria Che Tira Santanchè contro Parenzo: "A loro tamponi gratis", l'ultimo scandalo

14 ottobre 2021 a

È indignata Daniela Santanchè. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7 la senatrice di Fratelli d'Italia si dice vicina a quei lavoratori che manifestano pacificamente contro il Green pass, per poi rivolgersi agli ospiti e alla conduttrice in studio. "Io non capisco perché tu Myrta Merlino, David Parenzo, difendete la casta. Ricordo che deputati e senatori i tamponi li fanno gratis e questo è uno scandalo, allora perché noi che abbiamo lo stipendio alto non dobbiamo pagarli e gli altri sì. E va tutto bene".

"Sono d'accordo", commenta la conduttrice mentre Parenzo le fa eco: "Male, molto male". "Ve lo siete dimenticati? - incalza ancora la senatrice -. Poi perché io che ho fatto le due dosi di vaccino per venire in tv devo fare il tampone? Ma che senso ha?". Poi a quel punto Parenzo si scalda: "Quella è una regola dell'azienda". Ma la confusione in studio è tanta e la senatrice si spazientisce: "Io sono in collegamento e se parlate tutti insieme io non sento".

Ecco allora il botta e risposta: "Quella è una regola dell'azienda che chiede maggiore sicurezza, ha capito cara", ribadisce Parenzo. "No, non ho capito. La Rai di chi è? È dello Stato, quindi è assurdo. Io sono dalla parte delle lavoratrici dell'Inps che protestano. Queste sono robe da matti, ma cosa sta succedendo in questo Paese?".

