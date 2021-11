Francesca Donato umiliata da Gasparri? Impazzisce e insulta: delirio a L'aria che tira

26 novembre 2021 a

Scoppia una rissa a distanza tra Francesca Donato e Maurizio Gasparri entrambi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 26 novembre. "Ma stia zitta, ma cosa ne sa. Fa esibizionismo per andare in televisione a parlare di cose che non conosce", attacca il senatore. "Stia zitta lo dice a sua moglie e a sua figlia. So che non le piace la democrazia, si vergogni! Siete imbarazzanti", ribatte la ex leghista.

Quindi interviene la Merlino: "Gasparri, Donato, parlo io ora. Gasparri non può dirle stia zitta". Ma non finisce qui. Perché la Donato riesce a scontrarsi anche con Fabrizio Pregliasco. "Per entrare nei locali adesso è necessario il Super Green Pass, ci sono migliaia di persone guarite da più di sei mesi che hanno migliaia di anticorpi e quindi un'immunità permanente accertata, a differenza dei vaccinati e, nonostante questo, sono esclusi dalla società".

Quindi il virologo ribatte: "Tutti i vaccinati sono immuni? Non è possibile ascoltarla, lei dice scemenze ed è pericolosa". Ma la Donato non cambia idea e tira dritta per la sua strada no vax e no green pass. "Scemenze le dirà lei". Poi Pregliasco prova a spiegarle con calma come stanno le cose, come funziona l'immunità e quanto dura, l'ex leghista ruota gli occhi, fa no con la testa. Evidentemente non è d'accordo con il professore. Peccato che lui sia uno scienziato e lei no.

