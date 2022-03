DiMartedì, Alessandro Di Battista e la rissa con Tabacci: "Cosa siete voi", si alza e se ne va

23 marzo 2022 a

Sull'Ucraina Alessandro Di Battista riesce a irritare anche il solitamente mite Bruno Tabacci. Ormai ospite fisso di Giovanni Floris a DiMartedì, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle esordisce con una considerazione: "La maggioranza degli italiani è contraria all'invio di armi a Kiev, il Parlamento deve tenerne conto e ancora più un premier arrivato lì per risolvere i problemi della pandemia e non certo per decidere senza dibattito pubblico sul futuro degli italiani e degli europei nei prossimi 20 anni".

Quindi domanda: "Qui chi dissente sull'invio delle armi viene definito filo-Putin. Quindi sono filo-Putin anche i parlamentari della Knesset? Sono filo-Putin tutti gli israeliani? Proprio quello Stato che prendete come esempio di democrazia in Medio Oriente, anche se io avrei qualcosa da dire sulla Palestina. Israele non invia armi per ergersi giustamente a ruolo di mediatore".

E Tabacci, dopo aver scosso la testa tutto il tempo, lo trafigge: "Di Battista, lei è un pacifista senza pace". E Dibba, colto un po' alla sprovvista, esita qualche secondo e poi contrattacca: "E voi siete dei guerrafondai con le vittime degli altri". Quindi si alza e lascia lo studio. Ma nessuna paura: l'ex parlamentare torna dopo qualche minuto di pausa, per incrociare le spade con Edward Luttwak. E sono altre scintille.

