Controcorrente, Rizzo insulta Nobili: "Tu sei abbastanza di peso". E la Gentili sbotta

18 luglio 2022 a

a

a

Non sono mancate accesi dibattiti a Controcorrente. Nella puntata andata in onda domenica 17 luglio, protagonisti dello scontro sono stati Luciano Nobili e Marco Rizzo. I due sono stati chiamati nel salotto di Veronica Gentili su Rete 4 per commentare la crisi di governo e le mosse del Movimento 5 Stelle. "Molti dicono che è il governo dei poteri forti, che piace all’estero, ma che non piace alla gente che non arriva a fine mese", ha esordito la conduttrice riprendendo le parole dell’esponente comunista. "Quindi per qualcuno il Movimento ha toccato delle tematiche che hanno una ragione d’essere".

"Lo spettro di Mario Monti": delle Sacre stanze la conferma, può tornare l'incubo | Video

Per il deputato di Italia Viva si tratta solo di "sciocchezze". Una parola che ha scatenato la rabbia dell'interlocutore: "Le sciocchezze si pesano e tu sei abbastanza di peso". Una battuta che non è piaciuta né al diretto interessato né alla giornalista: "Non si fa questo caos e la battuta sul peso è del tutto inopportuna". "E la sciocchezza no? - ha replicato a quel punto -. Se gli altri dicono che sono sciocchezze, io batto il pugno".

"Chi sono i ricoverati". Covid, bomba della Maglie: quello che pochissimi ammettono

Immediata la risposta della Gentili: "La sciocchezza fa parte ancora di una dialettica politica per quanto sgradevole". Ma la lite non è finita qua, tanto che la Gentili è dovuta ancora intervenire: "Non parlate uno sopra l’altro sennò mi innervosisco. Siete prepotenti, vi spengo il microfono. Conduco io, non ci si parla sopra. Se mi fate arrabbiare non parlate più fino a fine puntata".

"Perché Draghi ha la maggioranza e lui solo morti". Vittorio Sgarbi, lo schiaffo a Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.