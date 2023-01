Salvini travolge Schlein: "Si ride o si piange?", scatta la rissa

25 gennaio 2023 a

Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini ed Elly Schlein. Al leader della Lega non sono andate giù le parole della candidata alla guida del Partito democratico, favorevole alla legalizzazione della cannabis e alla tassa di successione. "Più tasse e più canne - cinguetta al vetriolo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture -, le priorità del Pd per aiutare gli Italiani. Si ride o si piange?". Un tweet, con tanto di una ’card’ in cui appare la deputata con il simbolo del Pd appiccicato sulla fronte con Photoshop, non passato inosservato agli occhi del vicepresidente dell'Emilia-Romagna.

"Noi - replica la dem - intanto ci preoccupiamo di non far ridere le mafie. La legalizzazione della cannabis sottrae terreno alla criminalità organizzata, mentre alzare il tetto al contante e smantellare il codice appalti la agevola. Son scelte". Ed ecco che la dem conquista subito l'appoggio del collega Marco Furfaro che come lei si dice favorevole alla droga legale: "Se il proibizionismo fosse la soluzione, non esisterebbero sei milioni di consumatori di cannabis e le mafie non guadagnerebbero sei miliardi di euro. Il proibizionismo, caro Salvini, consegna milioni di persone alla criminalità organizzata. Legalizzare, invece, significa liberarle".

Insomma, il programma della Schlein è chiarissimo: "Decisamente a favore #MeglioLegale" e sulla tassa di successione "va resa più progressiva, buona la proposta del Forum Diseguaglianze e Diversità", che prevede anche una redistribuzione dei proventi con una dote ai 18enni. Se questo è il "nuovo" Pd a cui puntano i quattro candidati delle Primarie, siamo messi bene...