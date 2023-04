Donzelli sbeffeggia la Malpezzi: "Interessantissimo", l'ultima del Pd

14 aprile 2023 a

Volano stracci tra Simona Malpezzi e Giovanni Donzelli. Accade a Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 13 aprile su Rete 4. Qui la senatrice del Pd accusa il governo di parlare di "immigrazione, rave party, ong, ma non di inflazione. Io spero sia arrivato il momento, noi siamo pronti". Immediata la replica dell'esponente di Fratelli d'Italia: "È interessantissimo ascoltare come il Partito democratico, dopo che ha tolto gli stipendi agli italiani, ora gliene voglia dare uno non si sa con quali soldi... piano piano avete distrutto l'economia".

"Quelli che vi abbiamo lasciato", risponde a sua volta la dem mentre Donzelli tenta di riprendersi la parola: "Io posso elencare tutte le cose buone che ha fatto il governo, ma la politica non può prendere in giro i cittadini. Non c'è la bacchetta magica. Noi non diciamo che con questi provvedimenti risolviamo i problemi degli italiani. Non si risolve in un minuto".

Il botta e risposta è arrivato dopo l'appello di alcuni cittadini che hanno chiesto ai politici di fare qualcosa, perché "ci sono troppi aumenti" e non riescono più a starci dietro. Ma d'altronde che la Malpezzi non veda di buon occhio Donzelli non è una novità. Nei giorni della polemica sul caso Cospito e sulle parole del meloniano in Aula, la dem aveva chiesto le sue dimissioni.