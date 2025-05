Simonetta Matone inchioda le toghe: "Killer di Milano, dovevano riflettere"

Tre giorni di follia riassunti in un video di un minuto e mezzo, 90 sconcertanti secondi. A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento del giovedì sera di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si ripercorre la tragica vicenda di Emanuele De Maria, il «killer di Milano».



Il 35enne di Napoli è protagonista di una storia di sangue con ancora molti lati oscuri. Nel 2016 uccide una ragazza, resta latitante per 2 anni fino a quando, nel 2018, viene condannato a 14 anni di carcere con rito abbreviato. Sconta la pena nella struttura di Bollate, alle porte di Milano. Nel 2023, dopo “soli” 5 anni in cella, ottiene un permesso per il lavoro esterno. Trova un impiego in un hotel di Milano in via Napo Torriani, zona Stazione centrale (a pochi metri dalla ormai ben nota Gintoneria).