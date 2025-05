Giovanni Donzelli imbarazza Elly Schlein: "Perché hai ragione"

Elly Schlein le tenta tutte pur di oscurare Giorgia Meloni, anche sparare cifre a caso. Accade in occasione del 1° Maggio. La Festa dei lavoratori ha visto il premier rivendicare i numeri dell'occupazione in Italia: "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte".

Immediata la replica della segretaria del Pd che ha accusato la leader di Fratelli d'Italia di "mentire a viso aperto sui numeri": "Un milione di posti creati? La premier mente". Ecco allora che a rispondere, a sua volta, ci pensa Giovanni Donzelli. Il responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI condivide su Facebook le parole di Schlein e successivamente il commento: "Hai ragione, Elly, sono più di un milione". E ancora: "Schlein, la matematica non è un'opinione".

E infatti l'ultima rilevazione Istat certifica un aumento degli occupati a 24 milioni e 332mila, rispetto al 2023 quando i numeri viaggiavano attorno ai 23 milioni. Nonostante gli ottimi risultati, il presidente del Consiglio non intende fermarsi. Meloni ha infatti riconosciuto che "c'è ancora tanto da fare", ma ha parlato di una "direzione chiara" tracciata dal suo esecutivo.