DiMartedì, bomba su Di Battista: "Con Meloni e Lega", clamoroso sospetto

19 aprile 2023 a

a

a

È alta tensione a DiMartedì. Protagonisti dello scontro in onda il 18 aprile su La7, Stefano Bonaccini e Alessandro Di Battista. Ad aprire le danze l'ex esponente del Movimento 5 Stelle. È lui a lanciare una frecciata al nuovo Pd di Elly Schlein. "Nuovo Pd? In che senso? - domanda ironico -. Non vedo grandi differenze. Sull’Ucraina, la questione principale che riguarda le nostre vite, la linea del Pd è identica alla linea di Fratelli d’Italia, la linea della Schlein è identica a quella della Meloni: sosteniamo l’Ucraina, mandiamo più armi e di negoziato non parla nessuno".

Quei 28 nomi "che abbiamo consegnato" (e la visita a a casa del Papa): Pietro Orlandi, altra bomba

A quel punto il governatore dell'Emilia-Romagna cita le parole di un altro dem, Gianni Cuperlo: "Se non avessimo sostenuto la resistenza Ucraina non ci sarebbe più quel Paese, se la Russia si vuole fermare si fermerà la guerra. Abbiamo fatto bene a sostenere questa linea. Ora serve cercare una via diplomatica per arrivare a una pace giusta". E dopo averlo provocato sulle sue numerose sconfitte alle Primarie, Dibba chiede perché non si mandano le armi anche ai palestinesi.

"Brutta destra, ignoranza". Elsa Fornero, la colata di insulti sul ministro | Video

Bonaccini non rimane a guardare e cavalcando l'onda di una domanda del conduttore (ha chiesto all'ex Cinque Stelle se possa mai votare il Pd), lo incalza: "In un sistema bipolare, come ormai è tornato a essere quello italiano, penso che lei, Di Battista, dovrà scegliere dove stare: o si sta di qua o si sta di là. Visto che lei è una persona appassionata di politica dovrà scegliere se stare con il Partito democratico o stare con FdI e la Lega. Questa è l’alternativa". Da qui l'auspicio che Dibba "possa trovare le ragioni per immaginare che un’alternativa al centrodestra possiamo costruirla, a partire dai valori di libertà e democrazia". Risultato? L'ex pentastellato non commenta.