Maurizio Lupi contro il piddino Benifei: "Marlon Brando è troppo eccitato", esplode la rissa a La7

Alta tensione a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda mercoledì 27 dicembre su La7 a scontrasi duramente sono Maurizio Lupi e Brando Benifei. Al centro, il Mes. L'ex ministro e leader di Noi con l'Italia si rivolge direttamente al conduttore David Parenzo: "Mi faccia dire una cosa, visto che Marlon Brando mi ha interrotto cento volte". Immediata la replica dell'eurodeputato del Pd che chiede: "Perché dileggia il mio nome?". E ancora, l'esponente di centrodestra tira dritto: "Siccome ha detto che è un cinepanettone...".

Ma lui non riesce neppure a finire la frase, che subito Benifei attacca. "Mi ha interrotto cento volte...", rincara la dose Lupi mentre l'interlocutore sembra non voler sentire ragioni: "L'ho interrotta solo una volta, quando ha detto una cosa falsa". Poi, tornando al Mes, Lupi ricorda che è un tema "divisivo sia nella maggioranza, che nell'opposizione. Non a caso ho detto che né con il governo da lei presieduto, né con un governo di larga maggioranza con Draghi, quell'allargamento del Mes è stato ratificato". E la replica del dem appare lunare: "Ma perché non c'era la scadenza". "È una cosa che non sta in piedi, mi faccia finire, lei è troppo eccitato, vada a riposarsi".

La posizione dell'esponente del centrodestra è sempre stata chiara: "Siamo sempre stati favorevoli al Mes ma, per ratificare la sua riforma, erano opportune ulteriori modifiche che l’opposizione non ha permesso pur di strumentalizzare, ancora una volta, la politica estera a fini interni. Vogliamo una UE che guardi alla crescita, non all’austerity".