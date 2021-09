Gf Vip, Soleil Sorge e Raffaella Fico? "Perfida", "Antipatica". Poi volano insulti: botte da orbi tra donne

Francesco Fredella 14 settembre 2021 a

a

a

Giorno zero. Parte benissimo il Grande Fratello Vip. E parte nel segno dei litigi. Succede di tutto nella puntata del 13 settembre del programma di Canale 5 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, che arriva con le idee chiare al Gf vip. Litigio già durante la prima puntata per le nomination. Alfonso Signorini nota la “faccia strana” di Raffaella Fico quando vede e saluta Soleil Sorge. Questa è solo la premessa perché una volta arrivati alle nomination, Soleil sbotta. Siamo solo al primo giorno di un lungo Grande Fratello Vip, che si preannuncia infuocato. Potrebbe accadere di tutto, Soleil Sorge non perde lo smalto e prende di mira la Fico.

Ormone impazzito al Gf Vip? Cocktail esplosivo, la mossa spacca-share di Signorini





“Chi nomino? Raffaella Fico, perché mi hai detto che mi guardava male e quindi ho deciso di fidarmi di te, Alfonso. Con Manila ho avuto un momento buffissimo, con Carmen abbiamo parlato di ballo, Katia stessa cosa, Ainett era la mia vicina di stanza, le ragazze le conosco… Quindi per esclusione bye b**h!”. Soleil Sorge non si ferma, sbotta e dice alla Fico: “Sei perfida". La risposta non manca, ma la showgirl napoletana usa toni più pacati: “E pensare che prima mi stavi antipatica, poi ho cambiato idea.. Ora la ricambio di nuovo“.

"Ecco il nome del vincitore del Gf Vip". Filtrano voci da Mediaset. Un terremoto: Signorini, ora che si fa?

Poi continua: “Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia se non erro, non è carina da dire, non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa. Non me la sono presa ma non potresti nemmeno citarlo quella roba. Ci sono milioni di italiani che ci guardano! Mammamia come sei perfida! Fra donne dovrebbe esserci solidarietà però non le sto simpatico, va beh!”.

Arriva Raffaella Fico e succede di tutto. "Sei senza mutandine?", Katia Ricciarelli show

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.