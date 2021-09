Gf Vip, Soleil Sorge bestemmia in diretta? Si "giustifica" così: un grosso caso a Canale 5

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

Bestemmia in diretta? Potrebbe arrivare la prima squalifica al Gf Vip. E arriva pure la prima bestemmia al Grande Fratello vip. Non poteva mancare l'inopportuno fuoriprogramma. Si parla già di squalifica e, quindi, di uscita dal gioco. Dopo poco più di 24 ore lo scivolone non manca, stavolta ci pensa Soleil Sorge a far parlare di sé per quella frase irripetibile contro la Fico. “Bye Bi*ch“ (ovvero “Ciao St*onza“), ha detto in diretta la Sorge. E l'ex di Balotelli ha ribattuto: “Ha detto una parolaccia se non sbaglio. Non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa”.

Ma tutto è precipitato dopo la diretta quando Soleil, parlando con Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti, si è lasciata andare con un mezza bestemmia. Ovviamente un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori. Orta Soleil Sorge potrebbe essere a rischio squalifica. “Scommettiamo che non viene squalificata? Personaggio troppo trash per mandarla via. Accetto scommesse”, scommettono su Instagram. Lo meriterebbe, se tutto fosse vero visto che lo scorso anno Denis Dosio è stato cacciato dalla casa per una bestemmia.

Soleil, però, conosce bene le regole del gioco: come mia si è lasciata andare in questo modo? Uno scivolone davvero senza precedenti che, adesso, potrebbe diventare un caso durante la puntata di venerdì (quando Signorini farà il pieno di share con l'ingresso degli altri vipponi).

