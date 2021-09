Grande Fratello Vip, parla il fidanzato della Cipriani: "La verità su me e Soleil Sorge". Una indiscrezione atomica

Francesco Fredella 17 settembre 2021 a

Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, sbotta. E, adesso, mette le cose in chiaro: "Non ho mai corteggiato Soleil Sorge". Facciamo prima un passo indietro. Qualche giorno fa è circolata la notizia di un corteggiamento segreto. Nell'arco di poche ore dall'ingresso della Cipriani nella casa del Grande Fratello vip accade di tutto. Ma adesso Alessandro - imprenditore di Cesenatico - smonta l'indiscrezione circolata sui vari siti.

"L'ho sentita solo una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento. E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l'arredamento", dice in esclusiva il fidanzato della Cipriani. "Mai vista Soleil in vita mia".

Qualcuno, intanto, già inizia a pensare ad un ingresso di Alessandro nella casa di Cinecittà per un confronto con Soleil. Immaginate quello che potrebbe accadere se il fidanzato della Cipriani varcasse la soglia della casa di Cinecittà. Il fuoriprogramma è davvero dietro l'angolo.

