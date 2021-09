Gf Vip, Amedeo Goria nella bufera? Il fidanzato della figlia Guenda: "Le azioni di un padre"

20 settembre 2021 a

a

a

Gli atteggiamenti di Amedeo Goria nella casa del Gf Vip stanno facendo parecchio discutere, soprattutto per il modo in cui l'ex giornalista sportivo si comporta con la modella venezuelana Ainett Stepehens. A creare sdegno è stato per esempio il gesto di togliersi le mutande mentre era a letto con la coinquilina. Tuttavia la figlia Guenda, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, ha difeso il padre dicendo di non vedere nessuno scandalo nelle sue azioni.

"Abbi rispetto, poi facciamo i conti". Goria Ainett fuori controllo al GfVip? La situazione precipita

La 33enne, però, non è stata l'unica a intervenire sull'accaduto. A dire la sua è stato anche il suo fidanzato Mirko Gancitano, che sui social ha scritto: "Tavolta le azioni di un padre possono pesare più su una figlia che su se stesso". Poi però ha difeso anche la compagna: "Guenda è una ragazza sensibile e speciale e non si merita di stare male né tantomeno di subire privatamente e non solo questo accanimento". La Goria, infatti, è stata criticata per aver preso le difese del genitore. Poi si è sfogata: "Oggi criticare è il mestiere preferito da molti. Sinceramente se mio padre farà qualcosa di realmente negativo sarò la prima a criticarlo. E se qualcuno mette in dubbio i miei valori di donna dovrebbe vergognarsi. Io sono una figlia e se posso, proteggo chi amo. E cerco di farlo con onestà”.

Goria sorprende Ainett Stephens da dietro. "Balli proibiti", la mano scivola: tutti sconvolti nella casa del GfVip | Guarda

Gancitano, poi, ha aggiunto: "Se alcuni genitori riuscissero soltanto a capire quanto fanno male ai loro figli si darebbero una regolata, o forse no. Una figlia va tutelata, protetta, soprattutto una persona come Guenda”.

Amedeo Goria senza mutande al GfVip? "Un giovane fi***o". La figlia Guenda sotto attacco: parole pesantissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.