Gf Vip, Alfonso Signorini "è come un bambino": bombe sul conduttore dall'esterno della casa

"E’ come un bambino. Un po’ come Pierino": Enzo Paolo Turchi ha parlato così di Alfonso Signorini ai microfoni di Rtl 102.5 News. Proprio ieri si è reso protagonista di un momento piuttosto emozionante con la moglie Carmen Russo, una delle partecipanti a questa edizione del reality di Canale 5. Il ballerino e coreografo ha fatto una sorpresa alla propria amata, che ha fatto commuovere proprio tutti, anche il conduttore.

Quando gli hanno chiesto come abbia metabolizzato l'incontro con Carmen, lui ha risposto: "Mi sono reso conto di questo incontro dopo, perché al Gf Vip arrivi lì all’improvviso. Per me è stato un regalo incredibile che ci ha fatto Alfonso Signorini“. Parlando della moglie, poi, ha detto: "Mi ha fatto piacere vedere che sta bene. Pur soffrendo la mancanza di Maria riesce a gestire bene la situazione”.

Su un eventuale trionfo di Carmen, invece, non si è sbilanciato: "La vittoria non l’abbiamo proprio pensata. Per me vinci se ne esci bene quando fai un reality, se ti sei fatta conoscere per quello che sei. Più resta nella casa più mi fa piacere". Ieri, inoltre, il ballerino ha voluto fare anche un omaggio a Raffaella Carrà ballando il Tuca Tuca con la moglie, seppur a distanza. E proprio a proposito dell'artista recentemente scomparsa, ha detto: "Per me non è mai andata via. Per me è andata in tournée”.

