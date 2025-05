La Volta Buona, clamoroso Carmen Russo: chi porta in studio la Balivo

"La batteria continui? Sei sempre bravissima?", ha chiesto Caterina Balivo . "Sì, sì", ha annuito Maria. "Come siamo messi col calcio?", ha insistito la padrona di casa. "Col calcio - la replica della piccola - anche quest'anno sono diventata la capitana della squadr a". Applauso generale in studio. "Sei il capitano? Impegnativo no?", ha insistito la conduttrice. "Sì, sì. Anche perché sono l'unica femmina della squadra ", ha risposto Maria.

A quel punto, la Balivo ha chiesto a Maria se come capitano è severa quanto la mamma o il papà. Lei, però, ha rivelato che in realtà i suoi sono due bravi genitori: "Come nessuno dei due, perché non sono severi". Così la mamma, seduta al fianco della figlioletta, l'ha ringraziata con un bacio affettuoso sulla guancia. "Dice la verità", ha chiosato Carmen Russo vedendo l'espressione del viso di Caterina Balivo.