Gf Vip, Miriana Trevisan e Antinolfi coprono il microfono: "Speriamo non abbiano sentito". Ma... disastro

Mistero al Gf Vip: Gianmaria Antinolfi ha raccontato un segreto a Miriana Trevisan, parlandole all'orecchio ed eludendo i microfoni. Una lunga confessione, il cui video è già diventato virale scatenando la curiosità di tutti i telespettatori del reality. Il manager napoletano, secondo i più attenti, sarebbe rimasto attaccato all'orecchio della coinquilina per ben 27 secondi. E in molti non hanno potuto fare a meno di notare che la reazione della Trevisan sia stata piuttosto stupita.

“Speriamo non si sia sentita perché è pesante“, ha commentato Miriana, con Gianmaria a rassicurarla: “L’ho detta solo a te questa cosa“. Resta da capire se Alfonso Signorini chiederà spiegazioni nel corso della prossima diretta del Gf Vip. Stando al regolamento del gioco, infatti, i microfoni non possono mai essere coperti e/o staccati. Tutto quel che viene detto all'interno della casa deve essere udibile dai telespettatori. Molti di loro, infatti, chiedono se qualcuno sia in grado di capire cosa dice il concorrente.

Nel frattempo va avanti la faida tra Antinolfi e Soleil Sorge, sua ex fidanzata. L'ex di Uomini e donne ha rivelato che Gianmaria avrebbe lasciato Dayane per Belen solo e soltanto per avere maggiore visibilità: "Si è potuto fare la storiella con quella più famosa”, ha detto. Parole che Dayane Mello ha anticipato in una vecchia intervista: “Lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie”. “È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro, poi ho scoperto che a quella cena c’era Belén Rodríguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”.

